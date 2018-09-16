Сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла бронзу чемпионата Европы

В матче за третье место украинки в драматичной борьбе вырвали победу у Италии - 17:16.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который с 14-го по 16 сентября проходил в Бухаресте (Румыния).

Подопечные Владимира Холопова в четвертьфинале обыграли хозяек первенства (18:20), а в полуфинале уступили Франции - 14:17.

В матче за третье место украинки в драматичной борьбе вырвали победу у Италии - 17:16, сообщает официальный сайт турнира. Отметим, что украинки проигрывали по ходу матча со счетом 6:14.

За украинскую команду играли Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич.

Как сообщал УНИАН, мужская сборная Украины по баскетболу сенсационно обыграла Испанию в домашнем матче квалификации ЧМ-2019.