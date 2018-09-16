Сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла бронзу чемпионата Европы
20:24, 16 сентября 2018Баскетбол
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В матче за третье место украинки в драматичной борьбе вырвали победу у Италии - 17:16.
Сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла бронзу ЧЕ / facebook.com
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который с 14-го по 16 сентября проходил в Бухаресте (Румыния).
Подопечные Владимира Холопова в четвертьфинале обыграли хозяек первенства (18:20), а в полуфинале уступили Франции - 14:17.
В матче за третье место украинки в драматичной борьбе вырвали победу у Италии - 17:16, сообщает официальный сайт турнира. Отметим, что украинки проигрывали по ходу матча со счетом 6:14.
За украинскую команду играли Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич.
Как сообщал УНИАН, мужская сборная Украины по баскетболу сенсационно обыграла Испанию в домашнем матче квалификации ЧМ-2019.
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