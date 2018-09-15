Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Евро со 2-го места в группе

Украинки обыграли Швейцарию, но проиграли команде Испании.

В Бухаресте (Румыния) завершился групповой этап чемпионата Европы по уличному баскетболу 3х3, где женская сборная Украины заняла 2-е место в группе А и вышла в плей-офф соревнований.

Наша сборная обыграла команду Швейцарии со счето 21:11, но уступила команде Испании - 15:17, сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертфинале украинки сыграют с победительницами Группы С - сборной Румынии.

Наша команда на нынешнем Евро посеяна под 1-м номером. На ЧМ-2017 украинки завоевали бронзовые медали.

Украинки выступают в составе Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич.

Отметим, что мужская сборная Украины не учавствует в нынешнем Евро-2018