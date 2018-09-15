Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Евро со 2-го места в группе
21:47, 15 сентября 2018Баскетбол
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Украинки обыграли Швейцарию, но проиграли команде Испании.
Укроаинские баскетболистки уверенно обыграли команду Швейцарии / fiba.basketball
В Бухаресте (Румыния) завершился групповой этап чемпионата Европы по уличному баскетболу 3х3, где женская сборная Украины заняла 2-е место в группе А и вышла в плей-офф соревнований.
Наша сборная обыграла команду Швейцарии со счето 21:11, но уступила команде Испании - 15:17, сообщает официальный сайт соревнований.
В четвертфинале украинки сыграют с победительницами Группы С - сборной Румынии.
Наша команда на нынешнем Евро посеяна под 1-м номером. На ЧМ-2017 украинки завоевали бронзовые медали.
Украинки выступают в составе Анна Ольховик, Елена Огородникова, Евгения Спитковская и Кристина Филевич.
Отметим, что мужская сборная Украины не учавствует в нынешнем Евро-2018
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