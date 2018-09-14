Сборная Украины по баскетболу обыграла Испанию в отборе ЧМ-2019

Украинцы нанесли первое поражение в отборе мирового первенства второй команде рейтинга FIBA.

В киевском Дворце спорта завершился матч отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Украины принимала команду Испании.

Игра завершилась со счетом 76:65, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы играли в сильнейшем составе - с представителями НБА Алексеем Лэнем и Святославом Михайлюком - и сумели навязать сопернику конкурентный баскетбол.

Наша команды выиграла первую четверть - 19:12, уступила во второй 10-минутке - 17:22, вновь сумела увеличить свое преимущество в третьей четверти - 20:17 и, наконец, в четвертой четверти окончательно сломили сопротивление соперника - 20:14.

Михайлюк набрал в этом матче 22 очка и стал лучшим игроком нашей команды. 13 баллов на счету Вячеслава Кравцова и 11- у Дениса Лукашова.