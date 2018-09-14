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Сегодня пройдет матч отбора ЧМ-2019 по баскетболу Украина - Испания: вокруг игры ажиотаж

10:26, 14 сентября 2018
Баскетбол
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На матч Украина - Испания продано более 95 процентов билетов / fbu.ua

Сегодня в столичном Дворце спорта состоится матч отбора чемпионата мира-2019 по баскетболу, в котором сборная Украины примет команду Испании.

Игра вызвала огромный ажиотаж - на утро 14 сентября продано более 85% билетов, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В обращении к болельщикам на сайте ФБУ речь идет об усиленных мерах безопасности, которые будут задействованы во время игры. "Чтобы не попасть в давку при входе во Дворец спорта, приезжайте заблаговременно", - предупреждают организаторы игры.

Также в помещении киевского Дворца спорта будет работать фан-шоп, в котором можно будет приобрести многочисленную атрибутику национальной сборной.

"Если же вы отправляетесь на матч сразу с работы, также есть смысл приехать пораньше. Во Дворце спорта будут работать заведения фаст-фуда, то есть вы сможете подкрепиться перед эмоционально утомительным поединком", - добавляют организаторы матча.

Начало матча отбора ЧМ-2019 Украина - Испания в 19:00. Вход во Дворец спорта будет открыт с 17:30.

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Теги: #сборная Украины по баскетболу отбор ЧМ-2019#баскетбол отбор ЧМ-2019