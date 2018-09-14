Сегодня пройдет матч отбора ЧМ-2019 по баскетболу Украина - Испания: вокруг игры ажиотаж

На ключевой матч отбора ЧМ продано уже 85% билетов.

Сегодня в столичном Дворце спорта состоится матч отбора чемпионата мира-2019 по баскетболу, в котором сборная Украины примет команду Испании.

Игра вызвала огромный ажиотаж - на утро 14 сентября продано более 85% билетов, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В обращении к болельщикам на сайте ФБУ речь идет об усиленных мерах безопасности, которые будут задействованы во время игры. "Чтобы не попасть в давку при входе во Дворец спорта, приезжайте заблаговременно", - предупреждают организаторы игры.

Также в помещении киевского Дворца спорта будет работать фан-шоп, в котором можно будет приобрести многочисленную атрибутику национальной сборной.

"Если же вы отправляетесь на матч сразу с работы, также есть смысл приехать пораньше. Во Дворце спорта будут работать заведения фаст-фуда, то есть вы сможете подкрепиться перед эмоционально утомительным поединком", - добавляют организаторы матча.

Начало матча отбора ЧМ-2019 Украина - Испания в 19:00. Вход во Дворец спорта будет открыт с 17:30.