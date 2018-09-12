Три игрока покинули лагерь национальной сборной Украины по баскетболу

Команда продолжает подготовку к матчу с Испанией.

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата мира-2019 против сборной Испании (14 сентября, дома) и сборной Черногории (17 сентября на выезде).

Тренерский штаб сборной Украины во главе с главным тренером Евгением Мурзиным сократил заявку команды, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Команду покинули три игрока - Вячеслав Петров, Александр Рябчук и Павел Крутоус, которые последнюю тренировку провели в воскресенье вечером. Поэтому в дальнейшем в составе команды продолжат подготовку 14 баскетболистов.

Состав сборной Украины:

Защитники:

Сергей Гладырь, без клуба, 196 см, 29 лет, первый тренер Александр Шнейдер;

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;

Александр Кобец, без клуба, 197, 22, первый тренер Игорь Кобец;

Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, первый тренер - Ирина Наседкина;

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, первый тренер – тренер Александр Молчанов

Александр Мишула, Днепр, 192, 26, первые тренеры - Михаил Промисловський, Арина Гребнева;

Форварды:

Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет, 203, 26, первые тренеры - Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;

Игорь Зайцев, без клуба 210, 29, первый тренер - Людмила Коваль;

Владимир Конев, Черкасские Мавпы, 203, 29, первый тренер - Сергей Маренич;

Александр Липовый, Промитеас, 200, 26, первый тренер - Людмила Покровенко;

Максим Пустозвонов, без клуба, 200, 31, первый тренер - Юрий Дятловский

Владимир Герун, Бреоган, 208, 24, первые тренеры - Михаил Лисоволенко/ Арина Гребнева;

Центровые:

Вячеслав Кравцов, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, первый тренер - Сергей Комаров;

Алексей Лень, Атланта Хоукс все, 216, 25, первый тренер — Михаил Лисоволенко