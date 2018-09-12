Три игрока покинули лагерь национальной сборной Украины по баскетболу
Мужская национальная сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата мира-2019 против сборной Испании (14 сентября, дома) и сборной Черногории (17 сентября на выезде).
Тренерский штаб сборной Украины во главе с главным тренером Евгением Мурзиным сократил заявку команды, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Команду покинули три игрока - Вячеслав Петров, Александр Рябчук и Павел Крутоус, которые последнюю тренировку провели в воскресенье вечером. Поэтому в дальнейшем в составе команды продолжат подготовку 14 баскетболистов.
Состав сборной Украины:
Защитники:
Сергей Гладырь, без клуба, 196 см, 29 лет, первый тренер Александр Шнейдер;
Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;
Александр Кобец, без клуба, 197, 22, первый тренер Игорь Кобец;
Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, первый тренер - Ирина Наседкина;
Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, первый тренер – тренер Александр Молчанов
Александр Мишула, Днепр, 192, 26, первые тренеры - Михаил Промисловський, Арина Гребнева;
Форварды:
Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет, 203, 26, первые тренеры - Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;
Игорь Зайцев, без клуба 210, 29, первый тренер - Людмила Коваль;
Владимир Конев, Черкасские Мавпы, 203, 29, первый тренер - Сергей Маренич;
Александр Липовый, Промитеас, 200, 26, первый тренер - Людмила Покровенко;
Максим Пустозвонов, без клуба, 200, 31, первый тренер - Юрий Дятловский
Владимир Герун, Бреоган, 208, 24, первые тренеры - Михаил Лисоволенко/ Арина Гребнева;
Центровые:
Вячеслав Кравцов, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, первый тренер - Сергей Комаров;
Алексей Лень, Атланта Хоукс все, 216, 25, первый тренер — Михаил Лисоволенко