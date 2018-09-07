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Лэнь и Михайлюк готовятся в составе сборной Украины по баскетболу к матчам отбора ЧМ-2019

13:59, 07 сентября 2018
Баскетбол
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Лэнь впервые сыграет за национальную сборную Украины по баскетболу / fbu.kiev.ua

Под руководством Евгения Мурзина занимались 13 баскетболистов, том числе игроки НБА – Алексей Лэнь из «Атланты Хоукс» и Святослав Михайлюк из «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Sport.ua

Также в расположении национальной команды находится натурализированный американец Пух Джетер.

Не принимали участие в тренировке, накануне присоединившиеся к команде Вячеслав Кравцов и Сергей Гладырь. Также пока не доехали до сборной два легионера – Вячеслав Бобров и Владимир Герун.

Из ранее анонсированного списка игроков, которые будут готовится к матчам с Испанией и Черногорией, в сборной не будет центрового «Барселоны» Артема Пустового. Его в сборную не отпустил клуб.

Поединок отбора на чемпионат мира Украина - Испания состоится во Дворце спорта 14 сентября. Матч с Черногорией сборная Украины проведет на выезде 17 сентября.

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Теги: #сборная Украины по баскетболу#баскетбол отбор ЧМ-2019