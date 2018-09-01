Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи против Испании и Черногории

На сегодня это список из 18 игроков.

Тренерский штаб сборной Украины объявил состав национальной команды, который начнет подготовку к матчам сентябрьского окна отбора на Чемпионат мира - 2019.

На сегодня это список из 18 игроков, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

По словам главного тренера сборной Евгения Мурзина отрадно, что все сильнейшие дали согласие на участие в важных сентябрьских матчах и прибудут в расположение сборной. На сегодня единственным нерешенным вопросом является участие в ближайших матчах центрового "Барселоны" - Артема Пустового.

Уже 3-го сентября начинается подготовка к стартовым поединкам второго этапа квалификации на Чемпионат мира - 2019. Тренировочные сборы начнутся традиционно в Международной теннисной академии в Пуще-Водице. Напомним, что сборная Украины проведет 14 сентября (19:00) встреча с трехкратными чемпионами Европы сборной Испании в киевском Дворце спорта, а 17 сентября пожалует в гости к Черногории.

Состав сборной из 18 игроков на ближайшие матчи выглядит так:

Защитники:

Сергей Гладырь, без клуба, 196 см, 29 лет, первый тренер Александр Шнейдер;

Юджин Джетер, Тянцзинь Голден Лайонс, 180, 34;

Александр Кобец, без клуба, 197, 22, первый тренер Игорь Кобец;

Денис Лукашов, Єнісєй, 188, 29, первый тренер - Ирина Наседкина;

Святослав Михайлюк, Лос-Анжелес Лейкерс, 201, 21, первый тренер – тренер Александр Молчанов

Александр Мішула, Днепр, 192, 26, первые тренеры - Михаил Промисловський, Арина Гребнева;

Александр Рябчук, Химик, 186, 29, первый тренер – Алексей Діберт;

Форварды:

Вячеслав Бобров, Гипускоа-Баскет, 203, 26, первые тренеры - Бордейчук Сергей, Ивлева Александра;

Игорь Зайцев тут, без клуба 210, 29, первый тренер - Людмила Коваль;

Владимир Конев 6.09, Черкасские Мавпы, 203, 29, первый тренер - Сергей Маренич;

Павел Крутоус, Киев-Баскет, 197, 26, первый тренер Богдан Федоренко

Александр Липовый, Промітеас, 200, 26, первый тренер - Людмила Покровенко;

Максим Пустозвонов, без клуба, 200, 31, первый тренер - Юрий Дятловский

Владимир Герун 9.09, Бреоган, 208, 24, первые тренеры - Михаил Лисоволенко/ Арина Гребнева;

Центровые:

Вячеслав Петров, Химик, 204, 24, первый тренер - Владислав Янаки

Вячеслав Кравцов 7.09, Сан-Пабло Бургос, 212, 31, первый тренер - Сергей Комаров;

Алексей Лень 3.09, Атланта хоукс все, 216, 25, первый тренер — Михаил Лисоволенко

Артем Пустовой Барселона, 218, 92, тренер - Валерий Зарецкий,

Большинство игроков начнут сборы уже с понедельника, а другие присоединятся к команде ближе к официальному началу окна отбору 09 сентября.