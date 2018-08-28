Баскетболисты НБА впервые за 5 лет сыграют за сборную Украины в отборе ЧМ-2019

Информацию об участии Леня и Михайлюка в сентябрьских матчах официально подтвердила Федерация баскетбола Украины.

Украинские баскетболисты, выступающие в клубах НБА, Алексей Лень и Святослав Михайлюк сыграют за сборную Украины в матчах отбора на чемпионат мира-2019.

Об этом сообщил официльный сайт Федерации баскетбола Украины.

Отмечается, что игрок "Лейкерс" Святослав Михайлюк и баскетболист "Атланты" Алексей Лень сами изъявили желание помочь украинской сборной в предстоящих матчах, а НБА выставила счет на их страхование.

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Святославу Михайлюку страхования не требуется, а страховой риск травматичного правого ахилла Алексея Леня оценивается в 10 миллионов долларов. Спонсорская компания оплатит страхование вместо ФБУ в размере 31 408 долларов.

Последним игроком, который играл за национальную сборную Украины в качестве игрока НБА, был центровой Вячеслав Кравцов. Бигмен принял участие в Евробаскете-2013, представляя «Финикс».

Сборная Украины по баскетболу 14 сентября дома сыграет с Испанией, а 17-го числа – на выезде с Черногорией. Всего на втором этапе квалификации ЧМ-2019 украинцам предстоит сыграть 6 матчей – по два раза против Испании, Словении и Черногории.