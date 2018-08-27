Бывший форвард Барселоны сыграет за сборную Украины по баскетболу в отборе на чемпионат мира

Владимир Герун приедет в расположение "сине-желтых" на матчи с Испанией и Черногорией.

Игрок испанского клуба «Бреоган» Владимир Герун сыграет за сборную Украины по баскетболу в сентябрьских матчах второго раунда квалификации на чемпионат мира-2019.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

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Герун уже провел свои первые матчи за национальную команду в первом раунде отбора против Латвии (82:68) и Швеции (77:66) (в среднем 6,3 минуты на паркете, 1 очко, 1,5 подбора, 1 ассист). Теперь форвард приедет в расположение команды Евгения Мурзина на поединки против Испании (14 сентября) и Черногории (17 сентября).

Отметим, что в прошлом сезоне Герун выступал во второй команде «Барселоны», в составе которой набрал по 14,8 очка и делал по 7,9 подбора, благодаря чему стал лучшим игроком второго по силе испанского дивизиона.

Напомним, украинский баскетболист Артем Пустовой подписал контракт с "Барселоной" на сумму 1,5 млн евро.