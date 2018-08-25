«Черкасские Мавпы» усилились американским легионером Брэндоном Янгом

В Швейцарии в 2017 году американец выиграл чемпионат и кубок страны.

Баскетбольный клуб «Черкасские Мавпы» усилил свой состав первым легионером в нынешнее межсезонье.

Им стал американский атакующий защитник Брэндон Янг, сообщает официальный сайт черкасского клуба.

27-летний Брэндон Янг (193 см) родился в Вашингтоне. В студенческой лиге выступал за команду университета De Paul. Баскетболист отыграл 19 матчей в D-лиге за Texas Legends. В 2015 году переехал в Европу, где выступал в составе греческого «Lavrio» и за «Monthey» из Швейцарии.

В Швейцарии в 2017 году выиграл чемпионат и кубок страны.

Янг завершил прошлый сезон в Греции, где играл за «Kolossos». В 12 играх чемпионата он набирал в среднем 11,2 очка, реализовывая 37,5% дальних бросков и 53,8 % двухочковым. До переезда в Грецию он также выступал в Ливане за Champville, где набирал 14,3 очка за игру в 16 матчах.

Кроме позиции второго номера, Янг также способен сыграть и разыгрывающего.

Напомним, ранее «Мавпы» продолжили сотрудничество с Кольченко, Коневым, Липовцевим, Бояркиным, с воспитанниками клуба Ткаченко, Скапинцевым и Русловым, а также вернули в свои ряды Чумакова.

Новый сезон стартует в Черкассах 23 сентября матчем за Суперкубок. Билеты на матч за Суперкубок и сезонные абонементы уже в продаже.