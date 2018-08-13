Баскетболисты НБА Михайлюк и Лень подтвердили желание сыграть за сборную Украины

Украинская федерация ведет переговоры с НБА.

Украинские баскетболисты в НБА - защитник "Лейкерс" Святослав Михайлюк и центровой "Атланты" Алексей Лень подтвердили свое желание играть за сборную Украины в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2019.

Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

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Игроки согласились приехать в расположение команды Евгения Мурзина на встречи с Испанией (14 сентября, в Киеве) и Словенией (17 сентября, на выезде, в Никшиче).

На данный момент ФБУ ведет переговоры с НБА насчет страховки игроков, это главный вопрос, который нужно решить Федерации.

Отметим, что после первого раунда отбора на чемпионат мира-2019 сборная Украины занимает пятое место в группе, имея в своем активе три победы и 8 очков.