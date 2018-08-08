Украинский баскетболист Боломбой перешел в московский ЦСКА и взял российское гражданство

Боломбоя не раз хотели видеть в сборной Украины, но он каждый раз отказывал тренерскому штабу.

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой подписал контракт с московским ЦСКА и объявил о смене гражданства на российское, сообщил официальный сайт клуба.

ЦСКА подписал с украинским центровым трехлетний контракт.

Джоэль Боломбой (24 года, рост - 206 см) является уроженцем Донецка. Вместе с родителями (отец – конголезец, мать – русская) он переехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт.

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Боломбой выступал за команду университета «Вебер Стэйт». В 2016-м Боломбой был выбран клубом «Юта Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером.

Последние два сезона Боломбой провел в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА и две встречи в рамках плей-офф НБА.

Боломбоя не раз хотели видеть в сборной Украины, но он каждый раз отказывал тренерскому штабу Евгения Мурзина по различным причинам.

«Восхищен возможностью присоединиться к ЦСКА. С детства я мечтал играть в НБА либо в великой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни», – цитирует Боломбоя официальный сайт армейского клуба.

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