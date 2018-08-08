В Ровно началось строительство многофункционального Дворца спорта

На проект выделено около 45 миллионов гривен.

В Ровно стартовало строительство нового многофункционального спорткомплекса. На площадке по улице Макарова уже начала работать техника, разравнивают территорию, установили забор.

Ровенский зал первый из шести украинских объектов, на строительство которых по инициативе Федерации баскетбола Украины были выделены средства из государственного бюджета, сообщает официальный сайт баскетбольной федерации.

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В целом государственная субвенция на шесть залов составляет 150 миллионов гривен. Пять городов получат по 27 миллионов государственной поддержки (Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Винница и Львов), а Ровно получит 15 млн. Правда город получит дополнительно еще 30 миллионов из Государственного фонда регионального развития. Дофинансируют строительство каждого сооружения за средства областных и городских бюджетов.

Первая очередь спорткомплекса предусматривает строительство универсального спортзала для игровых видов спорта с трибунами на 3000 мест и с возможностью проведения соревнований международного уровня. Кроме баскетбола, в спорткомплексе будут проходить соревнования по футзалу, волейболу и гандболу. Также он будет трансформироваться в концертный или выставочный зал.