Украинский баскетболист Алексей Лэнь официально стал игроком Атланты Хоукс

Детали контракта и сумма зарплаты не приводятся.

Украинский баскетболист Алексей Лэнь официально стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс.

Об этом сообщается на официальном сайте американского клуба.

В сообщении указываются только статистические данные украинского игрока. Никаких деталей контракт - срок и сумма зарплаты - не приводятся.

Лэнь провел свои первые пять сезонов в НБА в составе команды Финикс Санс. В 69 играх прошлого сезона (13 матчей в стартовом составе) он набирал в среднем 8,5 очков за игру, делал 7,5 подборов и 1,2 передачи за 20,2 минуты. Он занял второе место в НБА (минимум 20 игр) со средним результатом 7,2 подбора в 56 играх, когда входил в игру со скамейки запасных.