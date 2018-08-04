Украинский баскетболист Алексей Лэнь официально стал игроком Атланты Хоукс

13:22, 04 августа 2018
Баскетбол
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Лэнь подписал контракт с Атлантой Хоукс / nba.com/hawks

Об этом сообщается на официальном сайте американского клуба.

В сообщении указываются только статистические данные украинского игрока. Никаких деталей контракт - срок и сумма зарплаты - не приводятся.

Лэнь провел свои первые пять сезонов в НБА в составе команды Финикс Санс. В 69 играх прошлого сезона (13 матчей в стартовом составе) он набирал в среднем 8,5 очков за игру, делал 7,5 подборов и 1,2 передачи за 20,2 минуты. Он занял второе место в НБА (минимум 20 игр) со средним результатом 7,2 подбора в 56 играх, когда входил в игру со скамейки запасных.

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Теги: #НБА#трансферы#Атланта Хоукс