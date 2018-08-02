Команда баскетбольной Суперлиги "Киев-Баскет" усилилась тремя игроками

Команда Евгения Мурзина усилилась тремя игроками.

Киев-Баскет продолжает готовиться к новому баскетбольному сезону украинской Суперлиги 2018/19.

Некоторые команды доукомплектовываются, а вот команда Суперлиги только набирает обороты, сообщает официальный сайт клуба.

Недавно были обнародованы имена первых игроков команды Евгения Мурзина, а теперь представлена следующая тройка новичков :

Защитник Максим Луценко прошлый сезон провел в составе “БИПА-Одесса” , набирая в среднем 7.3 очка, 2.9 подборов и 1.4 результативные передачи. Свою профессиональную карьеру Максим начал в БК “Азовмаш” (2009-2014), затем перешел в БК “Киев” (2014-2015), а в 2016 в другой столичный клуб “Строитель”.

Форвард Денис Носков еще один игрок, который начал свой профессиональный путь в составе “Азовмаша” , впоследствии перешел в БК “Киев” (2011-2012), потом – БК “Одесса” (2012-2015), БК “Черкасские Мавпы” (2015-2016), БК “Запорожье-ZOG” (2016-2017), МБК “Николаев” (2017-2018). Средние статистические показатели выглядят следующим образом: 10.6 очков + 4.7 подбора + 2.8 передачи (Эффективность 9.6).

Наконец, форвард Анатолий Челован прошлый сезон начал в Грузии, затем вернулся в команду Высшей Лиги “Кремень-КДЮСШ-2”. Статистика за сезон : 14.9 очков + 11.1 подбора + 1.7 передачи (Эффективность 23.6). Анатолий успел поработать в таких профессиональных командах Украины: БК “Киев” ( 2009-2012), “Харцызск” (2012-2013), СК “Кривбасс” (2013-2014), БК “Говерла” (2014-2015), БК “Динамо” (2015-2016), ССК “БИПА” (2016-2017).