Центровой сборной Украины по баскетболу переходит в “Барселону”

Максим Пустовой подпишет контракт с одним из европейских Топ-клубов.

Центровой сборной Украины Артём Пустовой подпишет с “Барселоной” трёхлетний контракт на 1,5 миллиона евро.

26-летний баскетболист после трёх сезонов покинет другой испанский клуб “Обрадойро”, который получит выкуп в размере 400 тысяч евро, сообщает Prosportua со ссылкой на Eurohoops.

Часть от этой денежной компенсации получит южненский “Химик” – первая команда Пустового.

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В прошлом сезоне средние показатели украинского центрового составляли 11,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 блок-шота за 25,4 минуты на площадке в 34-х матчах регулярного чемпионата Испании.

В составе сборной Украины Пустовой принял участие во всех шести матчах текущего отбора на ЧМ-2019. Проводя на площадке в среднем 14,3 минуты, центровой набирал 5 очков, делал 2,8 подбора и 1,2 блок-шота.