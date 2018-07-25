Акула набросилась на легендарного Шакила О'Нила (видео)
16:40, 25 июля 2018Баскетбол
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Знаменитый баскетболист принимал участие в шоу, во время которого одна из акул неожиданно проникла в клетку.
theonion.com
Член Зала славы НБА, легендарный баскетболист Шакил О'Нил принял участие в экстремальном шоу с акулами – "Неделя акул".
По условиям шоу Шакил погружался в воду в специальной клетке. Из-за больших габаритов бывшего баскетболиста, клетку сделали большего размера. Во время записи программы впервые за 30 лет одна акула проникла в клетку.
Что было дальше, смотрите на видео:
There's a shark in the @SHAQ Cage!! #ShaqWeek is now streaming on #DiscoveryGO. Watch it here --> https://t.co/mNNKQC0Rlcpic.twitter.com/OlfSdf9Dx2— Shark Week (@SharkWeek) 23 июля 2018 г.
Как сообщал УНИАН, во Флориде ученые обнаружили новую «инопланетную» акулу с огромными глазами.
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