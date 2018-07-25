Акула набросилась на легендарного Шакила О'Нила (видео)

Знаменитый баскетболист принимал участие в шоу, во время которого одна из акул неожиданно проникла в клетку.

Член Зала славы НБА, легендарный баскетболист Шакил О'Нил принял участие в экстремальном шоу с акулами – "Неделя акул".

По условиям шоу Шакил погружался в воду в специальной клетке. Из-за больших габаритов бывшего баскетболиста, клетку сделали большего размера. Во время записи программы впервые за 30 лет одна акула проникла в клетку.

Что было дальше, смотрите на видео:

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