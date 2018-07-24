Баскетбольный матч Украина - Испания состоится в киевском Дворце спорта

Эта встреча будет иметь определяющее влияние на судьбу путевки на чемпионат мира-2019.

14 сентября Киев примет один из важнейших матчей квалификации чемпионата мира-2019 по баскетболу.

Национальная сборная Украины на своей площадке примет сборную Испании. Самую титулованную сборную Европы и вторую команду в мировом рейтинге украинцы примут в киевском Дворце спорта. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Матч сборной Украины против трехкратных чемпионов Европы стартует 14 сентября в 19:00. Билеты на знаковую игру появятся в продаже с 26 июля.

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Кроме эффектной вывески, это игра будет иметь еще и важное турнирное значение. Сейчас испанцы лидируют в квалификационной группе, Украина тоже имеет шансы сыграть на втором для себя после 2014 года чемпионате мира. Важным шагом для этого является успешное выступление во втором этапе квалификации, где наша сборная сыграет по два матча с командами Испании, Словении и Черногории.

Очки, полученные на первом этапе соревнований, где украинцы играли против Турции, Латвии и Швеции, сохраняются. Сейчас наша сборная имеет три победы при трех поражениях и делит четвертую строчку турнирной таблицы с Черногорией. Отметим, что на чемпионат мира-2019 выходит три команды из группы.

Напомним, в начале июля сборная Украины проиграла в домашних стенах сборной Латвии.