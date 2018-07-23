Украинец Лэнь продолжит карьеру в НБА - в "Атланте Хоукс"
Украинский центровой Алексей Лэнь продолжит карьеру в самой престижной баскетбольной лиге мира - североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации.
Сейчас он завершил согласование условий гарантированного контракта с Атлантой на 2 года, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины со ссылкой на инсайдерскую информацию из НБА в Yahoo Sports.
Лэнь должен получить $8,5 млн за следующие два сезона с "Атлантой".
Предыдущие пять сезонов Лэнь отыграл за "Финикс Санс", который выбрал его на драфте 2013 года под пятым номером. С того времени украинец сыграл за «солнечных» 335 матчей, в которых набирал 7,2 очка, 6,5 подбора за игру.
В конце последнего сезона "Финикс" решил не продлевать соглашение с украинцем.