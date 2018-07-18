Украинец Михайлюк набрал 10 очков в финале Летней лиги НБА (видео)

Тем не менее, это не помогло его команде одолеть "Портленд".

Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк отыграл 23 минуты в заключительном матче Летней лиги НБА в Лас-Вегасе. В финальном поединке против «Портленда» турнира новичок не спас «Лейкерс» от поражения - 73:91.

За отведенное игровое время наш соотечественник набрал 10 очков (1/3 двухочковых, 2/7 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 3 подбора и 2 передачи при 4 фолах и 1 потере.

Видеообзор матча «Лейкерс» - «Портленд»:

Напомним, в полуфинальном поединке Летней лиги НБА против «Кливленда» Михайлюк набрал рекордное для себя 31 очко.