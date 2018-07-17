Результативная игра украинца Михайлюка позволила Лейкерс одолеть Кливленд

На счету нашего баскетболиста 31 очко

Украинец Святослав Михайлюк показал очень результативную игру, набрав 31 очко в поединке против Кавальерс.

Опередить шутера смог лишь его партнер по команде Джош Харт, который чаще всего является лучшим снайпером в составе Лос-Анджелеса на Летней лиге, сообщает SportArena.

Михайлюк вновь был успешен при исполнении трехочковых бросков (6 из 11). Также в активе у него 4 подбора и 1 передача.

Ранее украинец хорошо выступил против Детройта (101:78), набрав 19 очков.

Что касается самой встречи, то Лейкерс обыграли Кавальерс лишь в овертайме. При этом лишь в первой четверти Лос-Анджелес сумел одолеть соперника.

Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд Кавальерс 112:109 ОТ

(28:23, 22:24, 23:24, 25:27, 14:11)