Результативная игра украинца Михайлюка позволила Лейкерс одолеть Кливленд
10:48, 17 июля 2018Баскетбол
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На счету нашего баскетболиста 31 очко
Михайлюк установил очередной личный рекорд результативности в НБА / twitter.com/Lakers
Украинец Святослав Михайлюк показал очень результативную игру, набрав 31 очко в поединке против Кавальерс.
Опередить шутера смог лишь его партнер по команде Джош Харт, который чаще всего является лучшим снайпером в составе Лос-Анджелеса на Летней лиге, сообщает SportArena.
Михайлюк вновь был успешен при исполнении трехочковых бросков (6 из 11). Также в активе у него 4 подбора и 1 передача.
Ранее украинец хорошо выступил против Детройта (101:78), набрав 19 очков.
Что касается самой встречи, то Лейкерс обыграли Кавальерс лишь в овертайме. При этом лишь в первой четверти Лос-Анджелес сумел одолеть соперника.
Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд Кавальерс 112:109 ОТ
(28:23, 22:24, 23:24, 25:27, 14:11)
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