Украинец Михайлюк подписал 3-летний контракт с командой НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Наш баскетболист подписал соглашение с зарплатой 4,6 млн. долларов США.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк договорился с Лос-Анджелес Лейкерс о трехлетнем контракте на 4,6 миллиона долларов.

Команда будет иметь опция расторжения соглашения в третий сезон, сообщает SportArena со ссылкой на инсайдера Yahoo Sports Шамс Чарания.

Украинец был выбран на драфте НБА-2018 Лос-Анджелесом во втором раунде под 47-м пиком.

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Он поразил команду в Летней лиге НБА, будучи одним из двух лучших игроков Лейкерс наряду с Джошем Хартом. Там он продемонстрировал трехочковый бросок, атлетизм и защиту.

Украинец набирает по 16 очков, делает по 5,5 подбора, 2 передачи и 1 перехват в среднем за игру за Лейкерс в Летней лиге.