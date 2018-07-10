Украинец Михайлюк подписал 3-летний контракт с командой НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"
23:08, 10 июля 2018Баскетбол
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Наш баскетболист подписал соглашение с зарплатой 4,6 млн. долларов США.
Святослав Михайлюк стал игроком команды НБА / nba.com/lakers/
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк договорился с Лос-Анджелес Лейкерс о трехлетнем контракте на 4,6 миллиона долларов.
Команда будет иметь опция расторжения соглашения в третий сезон, сообщает SportArena со ссылкой на инсайдера Yahoo Sports Шамс Чарания.
Украинец был выбран на драфте НБА-2018 Лос-Анджелесом во втором раунде под 47-м пиком.
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Он поразил команду в Летней лиге НБА, будучи одним из двух лучших игроков Лейкерс наряду с Джошем Хартом. Там он продемонстрировал трехочковый бросок, атлетизм и защиту.
Украинец набирает по 16 очков, делает по 5,5 подбора, 2 передачи и 1 перехват в среднем за игру за Лейкерс в Летней лиге.
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