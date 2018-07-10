Клуб НБА Лейкерс объявил о подписании Леброна Джеймса

Звезда НБА подписал с калифорнийским клубом контракт на 154 миллиона долларов.

Форвард Леброн Джеймс официально стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что игрок подписал 4-летний контракт. В течение этого времени он заработает 154 млн долларов. Леброн Джеймс – трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленда». Напомним, ранее «Лейкерс» задрафтовали под 47-м номером украинца Святослава Михайлюка.

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