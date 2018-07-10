Клуб НБА Лейкерс объявил о подписании Леброна Джеймса

10:27, 10 июля 2018
Баскетбол
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Леброн Джеймс официально стал игроком &quot;Лейкерс&quot; / twitter.com/Lakers

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что игрок подписал 4-летний контракт. В течение этого времени он заработает 154 млн долларов.

Леброн Джеймс – трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленда».

Напомним, ранее «Лейкерс» задрафтовали под 47-м номером украинца Святослава Михайлюка.

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Теги: #НБА#Леброн Джеймс