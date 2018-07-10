Клуб НБА Лейкерс объявил о подписании Леброна Джеймса
10:27, 10 июля 2018Баскетбол
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Звезда НБА подписал с калифорнийским клубом контракт на 154 миллиона долларов.
Леброн Джеймс официально стал игроком "Лейкерс" / twitter.com/Lakers
Форвард Леброн Джеймс официально стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что игрок подписал 4-летний контракт. В течение этого времени он заработает 154 млн долларов.
Леброн Джеймс – трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленда».
Напомним, ранее «Лейкерс» задрафтовали под 47-м номером украинца Святослава Михайлюка.
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