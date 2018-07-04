Михайлюк стал самым результативным игроком второго матча Летней серии НБА в "Лейкерс"

Команда из Лос-Анджелеса вновь проиграла, но на счету украинца 12 очков.

В Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" провели второй матч подряд, в котором вновь уступили.

В этот раз "Лейкерс" проиграл "Майами Хит" со счетом 74:89, сообщает официальный сайт лиги.

Команда проиграла абсолютно по делу, уступив по ходу матча в трех четвертях из четырех - 19:31, 15:22, 16:26 и 24:10.

Вместе с тем, порадовала игра украинского легионера Святослава Михайлюка. Он набрал 12 очков, став самым результативным игроком своей команды. Также на его счету 4 подбора, 2 результативных передачи и 2 перехвата. В минус украинец может записать себе одну потерю и один персональный фол.

21-летний Святослав Михайлюк ранее был выбран Лейкерс на Драфте под общим 47-м номером.