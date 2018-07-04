Михайлюк стал самым результативным игроком второго матча Летней серии НБА в "Лейкерс"
10:59, 04 июля 2018Баскетбол
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Команда из Лос-Анджелеса вновь проиграла, но на счету украинца 12 очков.
Святослав Михайлюк успешно дебютировал в главной американской баскетбольной лиге / sport-xl.org
В Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" провели второй матч подряд, в котором вновь уступили.
В этот раз "Лейкерс" проиграл "Майами Хит" со счетом 74:89, сообщает официальный сайт лиги.
Команда проиграла абсолютно по делу, уступив по ходу матча в трех четвертях из четырех - 19:31, 15:22, 16:26 и 24:10.
Вместе с тем, порадовала игра украинского легионера Святослава Михайлюка. Он набрал 12 очков, став самым результативным игроком своей команды. Также на его счету 4 подбора, 2 результативных передачи и 2 перехвата. В минус украинец может записать себе одну потерю и один персональный фол.
21-летний Святослав Михайлюк ранее был выбран Лейкерс на Драфте под общим 47-м номером.
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