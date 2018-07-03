Михайлюк сыграл первый матч за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"
10:33, 03 июля 2018Баскетбол
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Украинский баскетболист дебютировал за "озерников".
Святослав Михайлюк провел первый матч за "Лейкерс" / twitter.com/Lakers
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел первую игру в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс".
На счету нашего спортсмена 5 очков, 2 потери, 1 фол, сообщается в Twitter НБА.
"Лейкерс" уступили "Сакраменто Кингз" (93:98) в рамках Летней лиги, которая проходит в нынешнее дни в Сакраменто.
Следующий матч "озерники" проведут 4 июля против "Майами Хит".
Svi Mykhailiuk gets his first #NBASummer basket to open the scoring in Sacramento!@Lakers x @SacramentoKings— NBA (@NBA) July 3, 2018
📺: @NBATVpic.twitter.com/KUgQEhXlvX
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