Михайлюк сыграл первый матч за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Украинский баскетболист дебютировал за "озерников".

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел первую игру в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс". На счету нашего спортсмена 5 очков, 2 потери, 1 фол, сообщается в Twitter НБА. "Лейкерс" уступили "Сакраменто Кингз" (93:98) в рамках Летней лиги, которая проходит в нынешнее дни в Сакраменто. Следующий матч "озерники" проведут 4 июля против "Майами Хит". Svi Mykhailiuk gets his first #NBASummer basket to open the scoring in Sacramento!@Lakers x @SacramentoKings



📺: @NBATVpic.twitter.com/KUgQEhXlvX — NBA (@NBA) July 3, 2018

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