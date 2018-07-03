Михайлюк сыграл первый матч за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

10:33, 03 июля 2018
Баскетбол
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Святослав Михайлюк провел первый матч за "Лейкерс"  / twitter.com/Lakers

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел первую игру в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс".

На счету нашего спортсмена 5 очков, 2 потери, 1 фол, сообщается в Twitter НБА.

"Лейкерс" уступили "Сакраменто Кингз" (93:98) в рамках Летней лиги, которая проходит в нынешнее дни в Сакраменто.

Следующий матч "озерники" проведут 4 июля против "Майами Хит".

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Теги: #НБА#Лос-Анджелес Лейкерс#Святослав Михайлюк