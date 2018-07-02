Сборная Украины сыграет в отборе ЧМ-2019 по баскетболу против Испании и чемпиона Европы Словении

Еще одним соперником украинцев по группе в квалификации ЧМ будет Черногория.

Мужская сборная Украины по баскетболу узнала своих соперников во втором раунде квалификации чемпионата мира-2019.

В группе I украинцы сыграют против сборных Испании, Словении и Черногории.

Согласно календарю, 14 сентября состоится домашний матч с испанцами, 17 сентября – встреча на выезде с Черногорией.

29 ноября сборная Украины примет Словению, 2 декабря сыграет в гостях у испанцев.

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22 февраля 2019 года украинцы дома сыграют против Черногории, а 25 февраля – матч со словенцами на выезде.

Также в группе со сборной Украины сыграют Латвия и Турция, но матчи с ними сыграны не будут.

Отметим, что в 2006 году сборная Испании стала чемпионом мира, а также выиграла три из пяти последних чемпионатов Европы.

Сборная Словении – действующий чемпион Европы.

На чемпионат мира выйдут три лучшие команды группы. Очки, которые команды набрали в первом раунде, сохраняются, но в учет не берутся результаты матчей с командой, которая заняла 4-е место в группе. В случае со сборной Украины, это сборная Швеции.

Напомним, сборная Украины вчера проиграла Латвии, но заняла третье место в группе и прошла дальше.