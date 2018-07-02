Легенда НБА Леброн Джеймс стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн Джеймс станет одноклубником украинца Святослава Михайлюка.

Трехкратный чемпион НБА форвард Леброн Джеймс станет игроком "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает Klutch Sports Group.

Баскетболист на правах свободного агента заключит с клубом четырехлетний контракт на сумму 154 миллиона долларов.

Читайте такжеКлуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс провел презентацию украинского легионера Михайлюка

Ранее Леброн Джеймс принял решение отказаться от опции в контракте с "Кливлендом", которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере 35,6 млн. долл.

В минувшем регулярном чемпионате Леброн Джеймс принял участие в 82 поединках, набирая в них 27,5 очка, собирая 8,6 подбора и раздавая 9,1 передачи в среднем. В плей-офф он сыграл в 22 матчах, набирая в них 34 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 9 передач в среднем.

Напомним, этим летом игроком "Лос-Анджелес Лейкерс" стал украинский защитник Святослав Михайлюк.