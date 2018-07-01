Сборная Украины по баскетболу разгромно проиграла Латвии в матче отбора ЧМ-2019

Игра завершилась со счетом 71:93.

В Киеве во Дворце спорта завершился матч заключительного 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2019 по баскетболу, в котором сборная Украины принимала команду Латвии.

Игра закончилась со счетом 71:93, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости на протяжении всей игры имели заметное игровое преимущество, выиграв все четыре четверти - 12:16, 22:25, 18:32 и 19:20.

Самым эффективным игроком в составе нашей команды стал Вячеслав Кравцов, на счету которого "+16" баллов. Также он стал самым результативным в составе своей команды с 15 набранными очками.

У гостей же Яник Стрельниекс показал результат эффективности +34, набрав 26 очков.

Таким образом, сборная Украины при разнице побед и поражений 3/3 заняла 3-е место в группе и вышла во второй отборочный этап ЧМ-2019 с мизерными шансами на итоговый успех и попадание в число финалистов ЧМ.