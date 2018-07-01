Сборная Украины по баскетболу сыграет "главный матч лета" - в отборе ЧМ-2019 против Латвии

Встреча состоится в киевском Дворце спорта и начнется в 16.00.

Уже сегодня в киевском Дворце спорта состоится долгожданный домашний матч квалификации чемпионата мира, в котором мужская сборная Украины будет принимать команду Латвии.

Нас ждет заключительный матч первого группового раунда, напоминает Федерация баскетбола Украины.

Если Турция не потерпит поражения в матче против Швеции, команды Украины и Латвии в этой игре разыграют вторую строчку группы. Первая встреча, которая состоялась в Риге, напомним, завершились победой подопечных Евгения Мурзина со счетом 82:68.

Сейчас обе команды, которые сегодня будут играть в Киеве, обеспечили себе место во втором групповом раунде и продолжат борьбу за выход в финальную часть осенью и зимой. Но, это не отменяет важности матча, ведь все показатели переходят команде в следующий раунд и будут учитываться в турнирном положении и в дальнейшем.

Насчет потерь наших сегодняшних соперников, то из-за рождения сына не поможет латвийцам Янис Тимма, а также лишь мыслями сможет поддержать партнеров Дайрис Бертанс - он получил травму в товарищеском матче с Россией. Ну и, конечно, еще долго будет оставаться вне игры главная звезда латвийского баскетбола Кристапс Порзингис, который продолжает восстанавливаться после серьезной травмы.

В сборной Украины готовы сыграть все игроки, которые готовились в тренировочном лагере в преддверии летних матчей квалификации мирового первенства. Нет сомнений в том, что украинская сборная захочет отыграться за неприятное поражение от Турции в матче, который состоялся 28 июня. Напомним, что латвийцы свою первую игру летом выиграли, одолев на выезде Швецию (82:72).