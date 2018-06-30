Капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов стал лучшим игроком команды в отборе ЧМ-2019

Кравцов принял участие во всех 5 матчах квалификации, в которых набирает в среднем 14,4 очка и делает 7 подборов, а рейтинг эффективности бігмена, который проводит на площадке по 25 минут, составляет 18,8 балла. Все три показателя - лучшие в нашей сборной.

30-летний капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов - один из опытнейших игроков главной команды страны.

Центровой выступает в составе первой сборной с 2007 года, а в нынешнем отборе является лучшим игроком нашей команды, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Кравцов принял участие во всех 5 матчах квалификации, в которых набирает в среднем 14,4 очка и делает 7 подборов, а рейтинг эффективности бігмена, который проводит на площадке по 25 минут, составляет 18,8 балла. Все три показателя - лучшие в нашей сборной.

Сейчас свой топовый матч в отборе Кравцов провел против Латвии – в выездном поединке. Тогда в Риге центровой набрал 22 очка, собрал 13 подборов (5 в нападении) и совершил 4 перехвата, награвши на 35 баллов рейтинга эффективности. В преддверии важнейшей домашней игры с латышами, которую наша команда проведет 1 июля в киевском Дворце спорта, добавляет позитивного настроения.

\Что касается клубного сезона экс-игрока НБА, то прошлый чемпионат Кравцов провел в составе дебютанта турецкього чемпионата Ешкішехіра, который уже с первой попытки вышел в плей-офф элитного дивизиона. А Кравцов, что приятно, был одним из ключевых игроков ротации своей команды: украинец получал по 18 минут игрового времени, набирая в среднем 8,2 очка и делая 3,8 подбора (РЕ – 8,5).

Передняя линия сборной Украины – это одна из главных оружий нашей команды, а габариты Кравцова помогают команде Евгения Мурзина получать преимущество в трехсекундной зоне.

Поэтому, игра нашего лидера, который умеет играть не только эффективно, но и эффектно, является дополнительным стимулом приобрести билеты на матч и воочію увидеть матч национальной сборной против команды Латвии.

Несмотря на то, что наша команда уже обеспечила себе место во втором раунде отбора, матч против Латвии, как и ранее, будет очень важным для украинской сборной, ведь все очки и результаты, полученные в первом групповом этапе, переходят с командами до второго раунда.