Сборная Турции обыграла Украину в матче отбора баскетбольного ЧМ-2019

Матч завершился со счетом 80:66.

В Анкаре завершился матч отборочного турнира ЧМ-2019 по баскетболу, в котором сборная Украины проиграла команде Турции.

Матч завершился со счетом 66:80, сообщает Федерация баскетбола Украины

Первую половину матча можно разделить на две части – первую и вторую четверть, причем разделить не только по игровым временем, но и с игровым наполнением. Сборная Украины, выйдя пятеркой Джетер – Гладырь – Конев – Бобров – Кравцов, отлично начала поединок: безошибочная игра Кравцова в трехсекундной, а также 3 из 5 трехочковых Гладыря в дебюте игры позволили нашей команде получить двузначное преимущество. Наша сборная реализовала 70% двухочковым и 50% трехочковых, получив закономерные +13 после 10 минут игры.

Но во второй четверти хозяева перевернули все с ног на голову. Турция оформила неистовый рывок и за 5 минут сумела не просто сократить отставание, но и сравнять счет. Команда Саріджа включила другие скорости, продолжила пресенгувати нашу команду и, конечно, прибавила в нападении.

Казалось бы, стартовая пятерка украинской сборной сумела призупунити рывок суперніка на экваторе десятиминутки, но сделать это команде Мурзина так и не удалось. Турки, получив психологическое преимущество, продолжили играть с позиции силы и доминировать на площадке. Как итог, четверть наши ребята проиграли со счетом 12:36 и получили 11 очков дефицита перед большим перерывом.

В третьей четверти хозяева заметно сбавили обороты, и позволили Украине выиграть 10-минутный отрезок за мінімальноъ перевагы. Хорошо в игру вошли игроки скамейки запасных – Евгений Мурзин стал активнее проводить ротацию и в итоге на определенном отрезке игры нашел оптімальне сочетания игроков, которые не дали сопернику увеличить преимущество.

Трехочковое попадание Дениса Лукашова подарило надежду сборной Украине в дебюте заключительной четверти наша команда сократила отставание до 7 очков, но, как оказалось, это была последняя попытка подопечных Мурзина вернуться в игру. Наши ребята могли еще сокращать отставание, но не сумели попасть свободные броски и воспользоваться возможностями в атаке, отрмавши очередной рывок в відоповідь.

Турки проснулись, снова прибавили в скорости, стали больше обострять в нападении и результативно лезть в краску. Благодаря этому спурта хозяева вновь получили комфортное двузначное преимущество и заранее закрыли все вопросы в этом матче.

Турция победила со счетом 80:66, во второй раз победив Украину в отборе на чемпионат мира. У турков лучшими были представители НБА Осман и Коркмаз, которые на двоих набрали 41 очко, а у сборной Украины стоит отметить Гладыря и Кравцова, которые удачно начали игру, но во второй половине збавели обороты, набрав в итоге 17 и 14 очков соответственно.

1 июля сборная Украины сыграет не менее важный домашний матч отбора ЧМ-2019 против команды Латвии.

Чемпионат мира. Квалификация

Анкара, Турция. Анкара Арена

Турция – Украина 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Украина: Гладыр 17 + 4 подбора + 3 передачи – 4 потери, Кравцов 13 + 5 подборов, Джетер 7 + 4 передачи + 3 перехвата, Конев 2 + 3 подбора, Бобров 2 + 4 подбора – 4 потери – старт, Лукашов 10 + 3 подбора + 2 передачи, Зайцев 5, Пустовой 4 + 3 подбора, Мішула 3, Липовый 3, Пустозвонов 0, Рябчук 0