Сборная Латвии по баскетболу потеряла основного игрока перед матчем отбора ЧМ-2019 с Украиной

У баскетболиста Яниса Тимма родился сын и он проведет ближайшие дни в семье.

Латвийский форвард испанской Басконии Янис Тимма не поможет национальной сборной в матчах квалификации чемпионата мира против Швеции (28 июня) и Украины (1 июля).

У баскетболиста родился сын и он проведет ближайшие дни в семье, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Тимма также не играл в последнем контрольном поединке латвийцев против команды России. Хозяева уступили 25 июня в Риге со счетом 71:79.

В матче против России получил повреждение Дайрис Бертанс. Он пропустил следующие тренировки команды. Однако, он получил незначительное повреждение. Игрок полетит с командой в Швецию, скорее всего, он также сможет сыграть в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет два отборочных матча ЧМ-2019 в ближайшие дни - 28 июня против команды Турции (в гостях) и 1 июля против Латвии на своей площадке.