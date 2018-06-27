Сборная Латвии по баскетболу потеряла основного игрока перед матчем отбора ЧМ-2019 с Украиной

16:35, 27 июня 2018
Баскетбол
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Тимма пропустит матчи отбора ЧМ-2019 по семейным обстоятельствам / ffu.ua

Латвийский форвард испанской Басконии Янис Тимма не поможет национальной сборной в матчах квалификации чемпионата мира против Швеции (28 июня) и Украины (1 июля).

У баскетболиста родился сын и он проведет ближайшие дни в семье, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Тимма также не играл в последнем контрольном поединке латвийцев против команды России. Хозяева уступили 25 июня в Риге со счетом 71:79.

В матче против России получил повреждение Дайрис Бертанс. Он пропустил следующие тренировки команды. Однако, он получил незначительное повреждение. Игрок полетит с командой в Швецию, скорее всего, он также сможет сыграть в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет два отборочных матча ЧМ-2019 в ближайшие дни - 28 июня против команды Турции (в гостях) и 1 июля против Латвии на своей площадке.

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Теги: #сборная Украины по баскетболу отбор ЧМ-2019