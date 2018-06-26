Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс провел презентацию украинского легионера Михайлюка

Украинец Михайлюк будет выступать в команде под 19-м номером.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" представил своего новичка - 21-летнего украинского защитника Святослава Михайлюка. Украинец Михайлюк будет выступать в команде под 19-м номером, сообщает твиттер "Лейкерс". Напомним, Святослав является воспитанником "Черкасских Мавп". В 17-летнем возрасте Михайлюк уехал в США, где выступал четыре сезона за команду университета Канзас. В прошлом сезоне украинец с "Канзас Джейхокс" дошел до "Финала четырех" студенческой лиги NCAA. Также он прошел преддрафтовый просмотр в 16 клубах НБА. Svi is geared up. Number 19 is ready to meet LA tomorrow at 10 am PT on https://t.co/U97mTRLR2f and @SpectrumSNpic.twitter.com/NOuWY4t2MS — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 26, 2018

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