Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс провел презентацию украинского легионера Михайлюка

18:02, 26 июня 2018
Баскетбол
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Святослав Михайлюк / twitter.com/Lakers

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" представил своего новичка - 21-летнего украинского защитника Святослава Михайлюка. 

Украинец Михайлюк будет выступать в команде под 19-м номером, сообщает твиттер "Лейкерс".

Напомним, Святослав является воспитанником "Черкасских Мавп". В 17-летнем возрасте Михайлюк уехал в США, где выступал четыре сезона за команду университета Канзас. В прошлом сезоне украинец с "Канзас Джейхокс" дошел до "Финала четырех" студенческой лиги NCAA. Также он прошел преддрафтовый просмотр в 16 клубах НБА.

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Теги: #НБА#Лос-Анджелес Лейкерс#Святослав Михайлюк