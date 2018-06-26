В Калифорнии вручили индивидуальные награды по итогам сезона НБА
В ночь на 26 июня в Санта-Монике (Калифорния) были определены обладатели индивидуальных наград по итогам регулярного сезона НБА-2017/18.
Главную награду, приз самому ценному игроку сезона получил игрок "Хьюстона" Джеймс Харден.
Тренером года стал Дуэйн Кейси из «Торонто». Его конкурентами были Брэд Стивенс из «Бостона» и Куин Снайдер из «Юты».
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Новичок года — разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, опередивший Донована Митчелла(«Юта») и Джейсона Тэйтума («Бостон»).
Лучшим шестым игроком признан Лу Уильямс («Лос-Анджелес Клипперс»).
Приз самому прогрессирующему игроку достался Виктору Оладипо («Индиана»). Также на награду претендовали Клинт Капела («Хьюстон») и Спенсер Динвидди («Бруклин»).
Приз лучшему игроку оборонительного плана завоевал Руди Гобер («Юта»). В тройке претендентов также были Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).
Лучшим генеральным менеджером сезона стал Дэрил Мори («Хьюстон»).
Приз за общественную деятельность получил Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»).
The 2017-2018 #KiaMVP is… @JHarden13! #NBAAwardspic.twitter.com/7fw8xsx7pu— NBA (@NBA) June 26, 2018
Напомним, чемпионом НБА в сезоне 2017/2018 стал "Голден Стэйт", который в финале всухую обыграл "Кливленд".