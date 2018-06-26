В Калифорнии вручили индивидуальные награды по итогам сезона НБА

Лучшим игроком сезона признан баскетболист "Хьюстона" Джеймс Харден.

В ночь на 26 июня в Санта-Монике (Калифорния) были определены обладатели индивидуальных наград по итогам регулярного сезона НБА-2017/18.

Главную награду, приз самому ценному игроку сезона получил игрок "Хьюстона" Джеймс Харден.

Тренером года стал Дуэйн Кейси из «Торонто». Его конкурентами были Брэд Стивенс из «Бостона» и Куин Снайдер из «Юты».

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Новичок года — разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, опередивший Донована Митчелла(«Юта») и Джейсона Тэйтума («Бостон»).

Лучшим шестым игроком признан Лу Уильямс («Лос-Анджелес Клипперс»).

Приз самому прогрессирующему игроку достался Виктору Оладипо («Индиана»). Также на награду претендовали Клинт Капела («Хьюстон») и Спенсер Динвидди («Бруклин»).

Приз лучшему игроку оборонительного плана завоевал Руди Гобер («Юта»). В тройке претендентов также были Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Лучшим генеральным менеджером сезона стал Дэрил Мори («Хьюстон»).

Приз за общественную деятельность получил Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»).

Напомним, чемпионом НБА в сезоне 2017/2018 стал "Голден Стэйт", который в финале всухую обыграл "Кливленд".