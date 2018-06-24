Украинский центровой Лень покидает Финикс

13:17, 24 июня 2018
Баскетбол
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Алексей Лень / USA TODAY Sports

Об этом сообщает Azcentral.

Таким образом, с 1 июля Лень станет неограниченным свободным агентом.

Главной причиной ухода Леня из "Финикс Санз" является выбор клубом центрового Деандре Эйтона под первым номером драфта НБА 2018 года, поэтому услуги Леня больше не являются актуальными для команды.

Украинский центровой «Санз» Алексей Лень провел в последнем сезоне 69 матчей, набирая в среднем 8,3 очков и совершая 7,5 подборов, 1,2 ассистов, 0,4 перехватов, 0,9 блок-шотов, 2,3 фолов и 1,1 потерь за матч.

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Теги: #НБА#Алексей Лень