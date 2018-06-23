Игрок сборной Украины Кобец будет выступать в Летней лиге НБА за Чикаго Буллз

В прошлом сезоне Александр был одним из самых результативных игроков “Черкасских Мавп”.

Защитник национальной сборной Украины по баскетболу Александр Кобец продолжает борьбу за свое место в НБА.

Талантливый свингмен “Черкасских Мавп” получил приглашение от “Чикаго Буллз”, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Свои силы Кобец испытает в Летней лиге НБА, которая стартует в Лос-Анжелесе в начале июля. За это время 22-летний воспитанник “Черкасских Обезьян” попытается зарекомендовать себя наилучшим образом.

Отметим, что в прошлом сезоне Александр был одним из самых результативных игроков “Черкасских Мавп”. В среднем за матч Кобец получил 14.3 очков, что было 9 показателем Суперлиги Пари-Матч. Также на счету Кобеца 3.2 подбора и 1.7 передач в среднем за матч.

Александр, как и еще один воспитанник черкасского клуба – Святослав Михайлюк, выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА-2018, однако не был выбран в двух раундах.

По его же словам, путь к НБА он будет прокладывать другим способом.

“Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованых. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в летней лиге НБА. Первый матч 7-го июля. С этого и начнем”, - говорит Александр.

“Чикаго Буллз” следил за выступлениями украинца в Суперлиге еще с середины сезона. А про место в Летней лиге было договорено еще в марте, наверное, это было первое приглашение из всех игроков Буллз”, - рассказывает главный тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон.

Отметим, что Кобец уже несколько недель находится в США и готовится к важному июлю в Летней лиге НБА.