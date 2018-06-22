Два украинца были сегодня ночью выбраны на драфте НБА

Лигу могут пополнить Святослав Михайлюк и Иссуф Санон

В Бруклине состоялся драфт НБА 2018 - главное событие летнего межсезонья в самой престижной американской баскетбольной лиге, где командами были выбраны сразу два украинских игрока.

Ими стали Святослав Михайлюк и Иссуф Санон, сообщает официальный сайт лиги.

Так, "Вашингтон Уизардс" выбрал Иссуфа Санона под 44-м номером. Игрок родился в Донецке, является воспитанником баскетбольного клуба "Днепр", а в последнее время защищал цвета словенской "Олимпии" из Любляны

Ранее, "Лос-Анджелес Лейкерс" в середине второго раунда под №47 выбрали Святослава Михайлюка.

Напомним, Святослав является воспитанником "Черкасских Мавп". В 17-летнем возрасте Михайлюк уехал в США, где выступал четыре сезона за команду университета Канзас. В прошлом сезоне украинец с "Канзас Джейхокс" дошел до финала четырех студенческой лиги NCAA.

Также он прошел преддрафтовый просмотр в 16 клубах НБА.

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