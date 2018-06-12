Украинец завоевал золото на чемпионате мира по баскетболу 3х3

Дмитрий Кривенко победил в конкурсе данков на чемпионате мира, который проходит на Филиппинах.

Украинец Дмитрий Кривенко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который в эти дни проходит на Филиппинах.

В финале Кривенко реализовал все три попытки и в сумме набрал 79 баллов, обойдя ближайшего оппонента француза Ги Дюпи на 19 баллов.

Читайте такжеМужская сборная Украины проиграла в четвертьфинале ЧМ по "уличному баскетболу" 3х3

Это уже второе золото нашего данкера на чемпионатах мира. Ранее он завоевывал золото на мировом первенстве в 2016-м году.

Данк, или слэм-данк (англ. Slam dunk) - вид броска в баскетболе, при котором игрок забрасывает мяч в кольцо в прыжке сверху вниз одной или двумя руками.

Отметим, что мужская сборная Украины по баскетболу 3x3 уже завершила выступления на первенстве, уступив в напряженном четвертьфинальном матче Словении.