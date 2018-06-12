Мужская сборная Украины проиграла в четвертьфинале ЧМ по "уличному баскетболу" 3х3

Украинцы уступили в первом матче плей-офф сборной Словении.

На Филиппинах сегодня завершается чемпионат мира по баскетболу 3х3, где сборная Украины в первом раунде плей-офф - матче 1/4 финала, уступила команде Словении.

Игра завершилась со счетом 15:21, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, укаинские баскетболисты завершили выступление на турнире. Матчей за 5-8 места здесь не предусмотрено.

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Ранее, на групповом этапе, Александр Кольченко, Дмитрий Липовцев, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев обыграли команды Нигерии (22:11), Хорватии (22:11), Иордании (21:14) и проиграли сборной Латвии (18:21), заняв 2-е место в своем квартете.

Чемпионат мира по уличному баскетболу 3х3 проходит на Филиппинах с 8 по 12 июня.

Женская сборная Украины участия в турнире не принимает.