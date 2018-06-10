Сборная Украины по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира

14:24, 10 июня 2018
Баскетбол
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Сборная Украины по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира / fiba.basketball

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В групповом турнире украинская команда провела четыре игры - обыграла Нигерию (22:11), затем уступила Латвии (18:21), одолела Хорватию (22:11) и выиграла в заключительной встрече против Иордании – 21:14.

В плей-офф вышли две лучшие команды из группы D - Латвия и Украина.

Все игры на выбывание состоятся во вторник, 12 июня. В четвертьфинале соперником украинской сборной будет команда Словении.  

За сборную Украины выступают Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовцев и Александр Кольченко. Главный тренер – Олег Юшкин.

Чемпионат мира проходит в Маниле (Филиппины) с 8-го по 12 июня.

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Теги: #баскетбол 3х3