Сборная Украины по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира
14:24, 10 июня 2018Баскетбол
85 0
Украинцы заняли второе место в группе и попали в восьмерку сильнейших.
Сборная Украины по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира / fiba.basketball
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинальную стадию чемпионата мира, который проходит на Филиппинах.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В групповом турнире украинская команда провела четыре игры - обыграла Нигерию (22:11), затем уступила Латвии (18:21), одолела Хорватию (22:11) и выиграла в заключительной встрече против Иордании – 21:14.
В плей-офф вышли две лучшие команды из группы D - Латвия и Украина.
Все игры на выбывание состоятся во вторник, 12 июня. В четвертьфинале соперником украинской сборной будет команда Словении.
За сборную Украины выступают Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Дмитрий Липовцев и Александр Кольченко. Главный тренер – Олег Юшкин.
Чемпионат мира проходит в Маниле (Филиппины) с 8-го по 12 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter