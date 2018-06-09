"Голден Стейт" всухую выиграл финальную серию плей-офф НБА и стал чемпионом сезона

Команда обыграла "Кливленд" в минимально возможных четырех матчах.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся четвертый матч серии плей-офф финала сезона 2017/18, в котором "Голден Стейт Уорриорз" обыграли "Кливленд Кавальерз" и досрочно выиграли серию

Матч завершился со счетом 108:85, а серия - 4-0 в пользу "Уорриорз", сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче лучшим игроком в составе "Уорриорз" стал Стефан Карри, на счету которого 37 очков, а вот Кевин Дюрант набрал "лишь" 20 баллов.

У "Кавальерс" традиционно лучшим был ЛеБрон Джеймс, который в этот вечер набрал лишь 23 очка.

Таким образом, "Голден Стейт Уорриорз" стал 6-кратным чемпионом НБА. При этом, за последние четыре сезона команда выигрывает трофей в третий раз - в 2015, 2017 и 2018 годах. Ранее она становилась лучшей в лиге в далеких 1947, 1956 и 1975 годах.