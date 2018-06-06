В следующем сезоне баскетбольной Суперлиги будет представлено 10 команд

17:59, 06 июня 2018
Баскетбол
20 0
В украинской Суперлиге будет представлено 10 команд / fbu.ua

В следующем сезоне в Суперлиге будет представлено 10 команд, соревнования будут проходить в 4 круга по итогам которых будет сформировано 4 пары плей-офф.

Такое решение президентов клубов Суперлиги сегодня утвердил исполком ФБУ, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В то же время клубы Суперлиги Пари-Матч к 1 июля должны письменно подтвердить свое участие в турнире 2018-19 гг.

Читайте такжеУкраинским баскетбольным клубам выделили три места в еврокубках на сезон 2018-2019

Система проведения главного чемпионата изменена не будет. Базовыми игровыми днями будут четверг и суббота, для клубов, которые будут выступать в еврокубках, а также для клубов, которые будут играть в паре с ними игровые дни будут пятница и воскресенье.

В домашних залах каждой из команд Суперлиги за счет ФБУ будут установлены системы видео повторов для арбитров, адаптированные под условия конкретной арены, также будет отменен институт комиссаров матчей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #БК Будивельник#баскетбол Суперлига