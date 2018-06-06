В следующем сезоне баскетбольной Суперлиги будет представлено 10 команд

Исполком ФБУ утвердил регламент проведения Суперлиги в следующем сезоне.

В следующем сезоне в Суперлиге будет представлено 10 команд, соревнования будут проходить в 4 круга по итогам которых будет сформировано 4 пары плей-офф.

Такое решение президентов клубов Суперлиги сегодня утвердил исполком ФБУ, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В то же время клубы Суперлиги Пари-Матч к 1 июля должны письменно подтвердить свое участие в турнире 2018-19 гг.

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Система проведения главного чемпионата изменена не будет. Базовыми игровыми днями будут четверг и суббота, для клубов, которые будут выступать в еврокубках, а также для клубов, которые будут играть в паре с ними игровые дни будут пятница и воскресенье.

В домашних залах каждой из команд Суперлиги за счет ФБУ будут установлены системы видео повторов для арбитров, адаптированные под условия конкретной арены, также будет отменен институт комиссаров матчей.