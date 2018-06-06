Украинский баскетболист Михайлюк успешно прошел просмотр в Лос-Анджелес Лейкерс

Команда Национальной баскетбольной ассоциации готова заключить контракт с игроком сборной Украины.

В Лос-Анджелес Лейкерс остались под хорошим впечатлением после просмотра украинского защитника Святослава Михайлюка.

Источник сообщает, что для Лейкерс одним из приоритетных выборов при драфте является игрок на позицию шутера. В данный момент у них есть в расположении лишь два баскетболиста, которые показали стабильную игру при наборе очков в уходящем сезоне — Кайл Кузма и Джош Харт, сообщает SportArena соссылкой на Silverscreenandroll.com.

Вчерашний просмотр талантов оставил Лос-Анджелес под впечатлением от Михайлюка. В клубе знают о статистике украинца в составе Канзаса в прошлом сезоне (в среднем игрок набирал 15 очков, а его точность при трехочковых составляла 44%).

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Единственный вопрос к Михайлюку остался по игре в обороне из-за его антропометрических данных. Однако в пользу Святославу говорит его молодой возраст.

До просмотра в Лос-Анджелесе защитник побывал в четырех клубах НБА — Детройте, Вашингтоне, Финиксе и Юте.

Лос-Анджелес Лейкерс по итогам регулярного сезона финишировал на 11-й строчке в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Драфт НБА-2018 состоится в ночь на субботу, 23 июня (по киевскому времени). Эксперты считают, что Михайлюк будет выбран в концовке второго раунда.