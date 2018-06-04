"Голден Стейт" обыграл "Кливленд" и во втором матче финала плей-офф НБА

Матч завершился со счетом 122:103.

В ночь на понедельник в Окленде завершился второй матч финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Кливленд Кавальерс" и увеличил свое преимущество в общем счете серии.

Матч завершился со счетом 122:103, а общий счет серии стал 2-0 в пользу Уорриорз, сообщает официальный сайт лиги.

Тоглден Стэйт выиграл три из четырех четвертей игры, а уже после первой половины вел в счете + 13.

ЛеБрон Джеймс в этом матче набрал непривычно мало 29 очков, но и с этим показателем стал лучшим в составе "Кливленда". Его порыв поддержал только Кевин Лав - 22 балла.

В свою очередь, в составе победителей у Стефана Карри 33 балла, Кевина Дюранта - 26, а Клэя Томпсона - 20.

Теперь серия переезжает в Кливленд, где третий матч финальной серии состоится в ночь на четверг, 7 июня, по киевскому времени.