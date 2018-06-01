"Голден Стейт" выиграл первый матч финала НБА у "Кливленда"

Игра завершилась со счетом 124:114.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся первый матч финальной серии сезона 2017/18, в котором "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Кливленд Кавальерс".

Игра завершилась со счетом 124:114, сообщает официальный сайт лиги.

Сверхрезультативность ЛеБрона Джеймса, на счету которого 51 очко, не помогла "Кливленду" в первом матче обыграть фаворита финала. Кроме Джеймса в этой игре отличился Кевин Лав - 21 очко, а на счету остальных игроков "Кавальерс" 10 (Джей-Ар Смит) и менее баллов.

У "Голден Стейт" в первом матче финала не было ярко выраженного лидера, но отличилась ровной и результативной игрой традиционная четверка - Стафен Карри (29), Кевин Дюрант (26), Клей Томпсон (24) и Драймонд Грин (13).

Второй матч серии состоится в ночь на понедельник, 4 июня.