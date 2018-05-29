"Голден Стейт" обыграл "Хьюстон" и стал вторым финалистом сезона НБА

Финальная серия "Голден Стейт" - "Кливленд" начнется в ночь на 1 июня.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся заключительный матч полуфинальной серии плей-офф, в котором "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Хьюстон Рокетс" и вышле в финал.

Матч завершился со счетом 101:92, а серия - 4-3 в пользу "Уорриорз", сообщает официальный сайт соревнований.

Кевин Дюрант набрал в этом матче 34 очка, а Стефан Карри - 27, в составе команды-победительницы. "Голден Стейт" так и не позволил сопернику совершить глобальную сенсацию, доведя серию до решающего седьмого матча и все-таки выиграв ее.

У "Хьюстона" вне конкуренции был Джеймс Харден, на счету которого 32 очка. У Эрика Гордона 23 балла.

Накануне в финал сезона НБА вышли "Кливленд Кавальерс".

Финальная серия начнется в ночь на 1 июня по киевскому времени в Окленде, на домашней площадке "Голден Стейт".