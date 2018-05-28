"Кливленд" обыграл "Бостон" и стал первым финалистом сезона НБА

В решающем седьмом матче серии до четырех побед "Кавальерс" выиграл со счетом 87:79.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся решающий седьмой матч полуфинальной серии плейй-офф, в котором "Кливленд Кавальерс" обыграл "Бостон Селтикс" и вышел в финал.

Матч завершилсчя со счетом 87:79, а серия - 4-3 в пользу "Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Безусловно лучшим игроком матча стал форвард Кавальерс ЛеБрон Джеймс, на счету которого 35 очков.

"Кливленд" проиграл только первую четверть матча (18:26), а затем перехватил инициативу и лидировал вплоть до финальной сирены.

В финальной серии сезона Кливленд сыграет с победителем противостояния Голден Стейт Уорриорз - Хьюстон Рокетс, где счет в серии также 3-3. Решающий седьмой матч в этом противостоянии определится в ночь на среду, 29 мая.