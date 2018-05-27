Голден Стэйт обыграл Хьюстон, сравняв счет в полуфинальной серии НБА
11:12, 27 мая 2018Баскетбол
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Победитель Западной конференции НБА определится в седьмой игре.
Голден Стэйт - Хьюстон / REUTERS
Состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА. "Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" и сравнял счет в противостоянии - 3:3.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Голден Стэйт – Хьюстон 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9)
Счет в серии – 3:3
Голден Стэйт: Томпсон (35 + 6 подборов), Карри (29 + 6 передач), Дюрант (23 + 7 подборов), Ливингстон (6), Янг (6 + 1 подбор), Луни (4 + 7 подборов), Грин (4 + 10 подборов), Белл (3 + 6 подборов), Маккоу (2 + 2 подбора), Уэст (2 + 1 подбор), Кук (2 + 1 передача).
Хьюстон: Харден (32 + 9 передач), Гордон (19 + 2 подбора), Ариза (14 + 4 подбора), Грин (11), Такер (6 + 8 подборов), Джонсон (2 + 15 подборов) , Капела (2).
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