Голден Стэйт обыграл Хьюстон, сравняв счет в полуфинальной серии НБА

Победитель Западной конференции НБА определится в седьмой игре.

Состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф НБА. "Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" и сравнял счет в противостоянии - 3:3. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Голден Стэйт – Хьюстон 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9) Счет в серии – 3:3 Голден Стэйт: Томпсон (35 + 6 подборов), Карри (29 + 6 передач), Дюрант (23 + 7 подборов), Ливингстон (6), Янг (6 + 1 подбор), Луни (4 + 7 подборов), Грин (4 + 10 подборов), Белл (3 + 6 подборов), Маккоу (2 + 2 подбора), Уэст (2 + 1 подбор), Кук (2 + 1 передача). Хьюстон: Харден (32 + 9 передач), Гордон (19 + 2 подбора), Ариза (14 + 4 подбора), Грин (11), Такер (6 + 8 подборов), Джонсон (2 + 15 подборов) , Капела (2).

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