Кливленд сравнял счет в серии плей-офф НБА с Бостоном

"Кавальерс" выиграли со счетом 109:99, а счет в серии до четырех побед стал 3-3.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф, в котором "Кливленд Кавальерс" обыграл "Бостон Селтикс" и перевел серию в решающую седьмую игру.

"Кавальерс" выиграли со счетом 109:99, а счет в серии до четырех побед стал 3-3, сообщает официальный сайт лиги.

ЛеБрон Джеймс набрал в этой игре 46 очков и стал безусловно лучшим баскетболистом "Кливленда" в матче. На счету Джорджа Хилла 20 баллов, у Джеффа Грина - 14.

В составе "Селтикс" явного лидера не нашлось. У Терри Розиера 28 баллов, Джавелина Брауна - 27.

Решаюшщий седьмой матч серии за выход в финал сезона НБА состоится в ночь на понедельник, 28 мая.