"Хьюстон" обыграл "Голден Стейт" и повел в полуфинальной серии плей-офф НБА

Игра закончилась со счетом 98:94.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА, в котором "Хьюстон Рокетс" обыграл "Голден Стейт Уорриорз".

Матч закончился со счетом 98:94, а "Хьюстон" повел в общем счете серии 3-2, сообщает официальный сайт лиги.

В "Хьюстоне" в этот вечер не было явного лидера. 24 очка на счету Эрика Гордона, 20 - у Криса Пауля, 19 - у Джеймса Гардена.

Кевин "Дюрант" также не смог стать явным лидером ГСУ - 29 очков. В то же время, у Клэя Томпсона 23 балла, а Стефана Карри - 22.

Шестой матч серии состоится в ночь на воскресенье, 27 мая.